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Во владимирском лесу нашли девочку, а рядом с ней — труп матери

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Во Владимирской области найдена десятилетняя девочка, которую два дня назад увела в лес мать. О завершении поисков 26 октября сообщает пресс-служба СКР.

Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube
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Пропавших искали полиция, спасатели, а также около 80 волонтеров, применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, машины и вертолет. Лесной массив разбили на сектора и прочесали. В результате около 6 утра 25 октября девочка была найдена рядом с деревней Бобино Гусь-Хрустального района. Рядом с ребенком лежало тело матери с признаками переохлаждения.

Школьницу госпитализировали в детскую больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube

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