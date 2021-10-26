Во владимирском лесу нашли девочку, а рядом с ней — труп матери

Во Владимирской области найдена десятилетняя девочка, которую два дня назад увела в лес мать. О завершении поисков 26 октября сообщает пресс-служба СКР.
Пропавших искали полиция, спасатели, а также около 80 волонтеров, применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, машины и вертолет. Лесной массив разбили на сектора и прочесали. В результате около 6 утра 25 октября девочка была найдена рядом с деревней Бобино Гусь-Хрустального района. Рядом с ребенком лежало тело матери с признаками переохлаждения.
Школьницу госпитализировали в детскую больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет проводит доследственную проверку.