После ковиканикул вырастет оплата проезда по ЗСД в Петербурге

Две недели осталось до изменения цен на проезд по Западному скоростному диаметру в Петербурге. Новые тарифы начнут действовать с 10 ноября 2021 года, сразу после полуночи.
Повышение коснётся только тарифов для пользователей транспондеров, применяемых в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер»). Для тех, кто предпочитает расплачиваться наличкой или картой, ничего не изменится. Стоимость безлимитного абонемента и других тарифных опций также останется прежней.
«Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 66% до 58% в сравнении с Базовым тарифом», — отметили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».
Стоимость проезда по семи маршрутам не изменится. В том числе, это касается отрезка от Богатырского проспекта до набережной Макарова, участка от КАД (Юг) до Благодатной, участка Приморский — Богатырский.
На фоне повышения постоянные пользователи транспондером могут подключить одну из тарифных опций и снизить затраты на поездки. Например, при выборе тарифной опции «Легковой 100» пользователю на автомобиле 1-го или 2-го класса предоставляется скидка на все поездки в размере 100% на 30 календарных дней. Стоимость опции составляет 6 000 рублей.