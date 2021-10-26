После ковиканикул вырастет оплата проезда по ЗСД в Петербурге

Две недели осталось до изменения цен на проезд по Западному скоростному диаметру в Петербурге. Новые тарифы начнут действовать с 10 ноября 2021 года, сразу после полуночи.



Повышение коснётся только тарифов для пользователей транспондеров, применяемых в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер»). Для тех, кто предпочитает расплачиваться наличкой или картой, ничего не изменится. Стоимость безлимитного абонемента и других тарифных опций также останется прежней.