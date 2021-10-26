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Водитель Toyota прокатился по разделительной на Московском шоссе, попал под фуру и сбежал

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Водитель со странной манерой езды устроил ДТП с грузовиком в Пушкинском районе Петербурга утром 26 октября. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник ДТП Павел, в 6:57 у дома 304 по Московскому шоссе неизвестный водитель на автомобиле Toyota Probox с приморскими номерами вылетел на встречную полосу, а затем столкнулся с его грузовиком. На записи с видеорегистратора видно, что «Тойота» некоторое время ехала прямо по двойной сплошной полосе разметки, затем врезалась в поребрик разделительного тротуара. От удара ее отбросило вправо, и она столкнулась с ехавшим во втором ряду справа грузовиком. Судя по дате на видео, авария произошла в пять часов утра.

Что было после того, как оба участника и очевидец ДТП остановились, на видео не попало. По словам Павла, водитель «Тойоты» с места происшествия скрылся, и теперь он ищет хозяйку или хозяина автомобиля.

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Комментарии (1)

RomCraft
Я не понял, зачем водитель «Тойоты» ищет хозяйку или хозяина автомобиля? И как Павел об этом догадался, если тот скрылся с места происшествия?
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