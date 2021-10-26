«Невидимый театр» представит спектакль по роману Алексея Иванова «Общага на крови»

Пятеро друзей — Игорь, Ваня, Леля, Неля и Отличник — обитают в студенческом общежитии уральского университета, попадают в сложные обстоятельства, и выйти из них прежними не удастся никому. Алексей Иванов создал портрет того поколения, частью которого является он сам, чья молодость и взросление пришлись на 1990-е. Каждый герой пытается ухватить шанс остаться на плаву, ради чего придется отказаться от многого, в том числе и от дружбы, но попутно придется отвечать на вопрос: где та грань, через которую переступить уже попросту недопустимо?

«Мне кажется, что такое понятие «общаги», будь это коммунальные квартиры, армия или студенческое общежитие, как культурный код, который заложен если не во всех, то во многих в нашей стране. Осознание того, что ты перестаешь иметь свое личное пространство. Этот текст остро и точно ложится на время пустых надежд и спустя 30 лет резонирует с сегодняшней действительностью, когда что-то старое ломается, а новое еще не началось и непонятно что будет дальше. И человек в такой момент, как герои «Общаги на крови». Для «Невидимого театра» этот спектакль — первый спектакль большой формы, который позволяет стирать границы и существовать в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге», — рассказывает Семен Серзин о своей новой работе.



Роль Отличника исполнит актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Геннадий Блинов. Роль Игоря досталась Владимиру Карпову и Николаю Кисличенко, Вани — Евгению Санникову и Алексею Фролову, а роль Лели исполнят Алена Митюшкина и Юлия Башорина. Роль Нели исполнит Анна Донченко.

