Электровоз сбил петербуржца в Мурино. Мужчина получил травмы, после которых не живут

Мужчина погиб, переходя железнодорожные пути на станции в Калининском районе Петербурга. Поезд не остался незамеченным, но пожилой пешеход не успел проскочить переход.



О случившемся 26 октября сообщает Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу. Информация о погибшем на путях поступила дежурному накануне, личность мужчины уже установлена — это 77-летний житель Петербурга.



Пешеход попал под электровоз, когда переходил пути по нерегулируемому переходу. «Машинист подал сигналы повышенной громкости, однако мужчина не остановился, а ускорил шаг. Применялось экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина скончался от полученных травм на месте», — уточнили в ведомстве.

