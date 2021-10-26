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Электровоз сбил петербуржца в Мурино. Мужчина получил травмы, после которых не живут

Поезд насмерть сбил пешехода на переходе в Мурино

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Мужчина погиб, переходя железнодорожные пути на станции в Калининском районе Петербурга. Поезд не остался незамеченным, но пожилой пешеход не успел проскочить переход.

О случившемся 26 октября сообщает Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу. Информация о погибшем на путях поступила дежурному накануне, личность мужчины уже установлена — это 77-летний житель Петербурга.

Пешеход попал под электровоз, когда переходил пути по нерегулируемому переходу. «Машинист подал сигналы повышенной громкости, однако мужчина не остановился, а ускорил шаг. Применялось экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина скончался от полученных травм на месте», — уточнили в ведомстве.

Транспортная полиция выясняет все обстоятельства гибели петербуржца и ищет его родственников.

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Комментарии (2)

Параллакс
Ищут, чтобы с ними потом поработали похоронные агенты
DEMOMON
Что-то пожилым сегодня не прёт. Вот сидел бы дома, был бы жив.
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