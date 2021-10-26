Андрей Князев на два дня вернет Петербургу группу «Король и шут»

Смерть музыканта Михаила Горшенева летом 2013 года придала и без того популярной группе «Король и шут» статус культовой, а самого рокера сделала легендой. Второй фронтмен — Андрей Князев на тот момент уже два года занимался сольным проектом КняZz, но и о КиШ не забывал, исполняя на концертах те песни коллектива, где сочинил и текст, и музыку.



Фото: knyazz.ru/ Поделиться Поделиться







В этом году из-за ковидных ограничений концерты памяти пройдут непривычно поздно — осенью, а не летом, как обычно. Ежегодные концерты КняZz в память о Михаиле Горшеневе уже стали традицией для коллектива. На таких шоу Андрей Князев как бы ненадолго возрождает «Король и шут», формируя трек-лист только из песен культовой группы. Новая программа носит название «Блуждают тени» и будет звучать в Петербурге два дня — 27 и 28 октября в клубе А2 (16+).



Шоу будет масштабным — сообщается, что на концерте прозвучат более 30 хитов группы «Король и шут», многие из которых давно ушли в народ: «Прыгну со скалы», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Дурак и молния», «Кукла колдуна» и многие другие.



Похоже, это последний крупный концерт перед локдауном, а что будет дальше, не знает, увы, никто. Так что, может, и стоит дать рока перед паузой.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

