«Хотел убить короля отравленным кольцом из России, чтобы освободить трон для отца». Бывший саудовский разведчик рассказал о кознях кронпринца

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в разговоре с двоюродным братом упомянул, что может убить короля страны Абдаллу с помощью отравленного кольца из России. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал ранее занимавший высокий пост в саудовской разведке Саад аль-Джабри.
По его словам, в 2014 году кронпринц сказал возглавлявшему тогда саудовскую разведку родственнику Мухаммеду ибн Наифу, что может убить Абдаллу и освободить трон для своего отца. Аль-Джабри упомянул, что знает, где находится видеозапись разговора и две ее копии.
«Он сказал: «Я хочу убить короля Абдаллу. Я получил кольцо с ядом из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и все будет готово». Он мог хвастаться, но мы [разведка] восприняли это серьезно», — отметил аль-Джабри.
При этом посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отмечает, что аль-Джабри — «дискредитированный бывший правительственный чиновник с долгой историей фабрикации и создания отвлекающих факторов для сокрытия совершенных им финансовых преступлений на миллиарды долларов, чтобы обеспечить себе и своей семье роскошный образ жизни».
Король Абдалла умер в 2015 году в возрасте 90 лет. Трон занял его сводный брат Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд — отец Мухаммеда ибн Салмана. Вскоре новый правитель сменил наследника с племянника Мухаммеда ибн Наифа на сына.