«Хотел убить короля отравленным кольцом из России, чтобы освободить трон для отца». Бывший саудовский разведчик рассказал о кознях кронпринца

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в разговоре с двоюродным братом упомянул, что может убить короля страны Абдаллу с помощью отравленного кольца из России. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал ранее занимавший высокий пост в саудовской разведке Саад аль-Джабри.



По его словам, в 2014 году кронпринц сказал возглавлявшему тогда саудовскую разведку родственнику Мухаммеду ибн Наифу, что может убить Абдаллу и освободить трон для своего отца. Аль-Джабри упомянул, что знает, где находится видеозапись разговора и две ее копии.

