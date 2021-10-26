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«Хотел убить короля отравленным кольцом из России, чтобы освободить трон для отца». Бывший саудовский разведчик рассказал о кознях кронпринца

Принц Саудовской Аравии заявил, что может убить короля с помощью отравленного кольца из России

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в разговоре с двоюродным братом упомянул, что может убить короля страны Абдаллу с помощью отравленного кольца из России. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал ранее занимавший высокий пост в саудовской разведке Саад аль-Джабри.

По его словам, в 2014 году кронпринц сказал возглавлявшему тогда саудовскую разведку родственнику Мухаммеду ибн Наифу, что может убить Абдаллу и освободить трон для своего отца. Аль-Джабри упомянул, что знает, где находится видеозапись разговора и две ее копии.

«Он сказал: «Я хочу убить короля Абдаллу. Я получил кольцо с ядом из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и все будет готово». Он мог хвастаться, но мы [разведка] восприняли это серьезно», — отметил аль-Джабри.

При этом посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отмечает, что аль-Джабри — «дискредитированный бывший правительственный чиновник с долгой историей фабрикации и создания отвлекающих факторов для сокрытия совершенных им финансовых преступлений на миллиарды долларов, чтобы обеспечить себе и своей семье роскошный образ жизни».

Король Абдалла умер в 2015 году в возрасте 90 лет. Трон занял его сводный брат Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд — отец Мухаммеда ибн Салмана. Вскоре новый правитель сменил наследника с племянника Мухаммеда ибн Наифа на сына.

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