Трое иностранцев устроили налёт на круглосуточный магазин в Горелово. Деньги и еду выбивали скалкой

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, трое посетителей объявились в магазине «24» на улице Коммунаров, 188/1, накануне около четырёх часов ночи. Окинули взглядом ассортимент и сосредоточились на продавщице. У женщины потребовали деньги и не шуметь, в качестве аргумента продемонстрировали нож и скалку, которой, по всей видимости, досталось подоспевшему охраннику.

Остановить налётчиков ему не удалось. Троица унесла 5 тысяч рублей из кассы, остальное добрала товарами: еды и алкоголя прихватили примерно на 10 тысяч рублей.



Попробовать всё едва ли успели. В половине шестого утра полицейские, которые проверяли территорию, отыскали предполагаемых преступников в той же высотке на Коммунаров, 188/1. Там снимал квартиру 22-летний приезжий из одной из азиатских стран, компанию ему составляли земляки на год и два младше. Все трое официально не трудоустроены, те, что помоложе, зарегистрированы в Ленобласти, у старшего есть проблемы с миграционным законодательством. Полиция Красносельского района добавила им неприятностей и с уголовным.



В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что трое молодых задержаны по делу о разбое. В результате налёта на магазин травмы получил охранник.

