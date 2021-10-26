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Трое иностранцев устроили налёт на круглосуточный магазин в Горелово. Деньги и еду выбивали скалкой

Полиция задержала налётчиков со скалкой, напавших на магазин на Коммунаров

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Круглосуточный магазин в Красносельском районе Петербурга подвергся нападению иностранцев. Судя по добытому, налётчики рассчитывали скорее поесть, чем пополнить карманы. Приятного аппетита пожелала полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, трое посетителей объявились в магазине «24» на улице Коммунаров, 188/1, накануне около четырёх часов ночи. Окинули взглядом ассортимент и сосредоточились на продавщице. У женщины потребовали деньги и не шуметь, в качестве аргумента продемонстрировали нож и скалку, которой, по всей видимости, досталось подоспевшему охраннику.

Остановить налётчиков ему не удалось. Троица унесла 5 тысяч рублей из кассы, остальное добрала товарами: еды и алкоголя прихватили примерно на 10 тысяч рублей.

Попробовать всё едва ли успели. В половине шестого утра полицейские, которые проверяли территорию, отыскали предполагаемых преступников в той же высотке на Коммунаров, 188/1. Там снимал квартиру 22-летний приезжий из одной из азиатских стран, компанию ему составляли земляки на год и два младше. Все трое официально не трудоустроены, те, что помоложе, зарегистрированы в Ленобласти, у старшего есть проблемы с миграционным законодательством. Полиция Красносельского района добавила им неприятностей и с уголовным.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что трое молодых задержаны по делу о разбое. В результате налёта на магазин травмы получил охранник.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
"Трое иностранцев" - хохол, поляк и америкос? Или кто там у нас сейчас наиболее недружественны?
severt
А что за иностранцы то? Шведы или французы?
Напишите подробности, пожалуйста. Вы ж новостной ресурс, вы должны быть за точность.
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