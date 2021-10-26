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Олимпиец в Якутии вытащил из-подо льда косулю и сделал ей массаж

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Двое жителей Якутии во время рыбалки спасли косулю, провалившуюся под лед. Один из них — советский боксёр, чемпион и призёр чемпионатов СССР, участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Анатолий Филиппов.

Скриншот из <a href="https://xn--80aaaambpp4b1d.xn--p1ai/article/28641" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Амма олоҕо»</a>
Скриншот из «Амма олоҕо»
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Как сообщает 26 октября Sakhapress со ссылкой на газету «Амма олоҕо», Филиппов и его зять рыбачили рядом со станцией юных натуралистов и заметили животное, барахтавшееся в ледяной воде. Более лёгкий по весу Анатолий соорудил аркан, по льду приблизился к косуле и вытянул её.

Рыбаки занесли животное в помещение станции и сделали ему массаж, чтобы согреть. Параллельно они вызвали инспектора по охране природы. Он отвез косулю к ветеринарам, и после оказания помощи её выпустили на волю.

Скриншот из <a href="https://xn--80aaaambpp4b1d.xn--p1ai/article/28641" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Амма олоҕо»</a>
Скриншот из «Амма олоҕо»

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Комментарии (4)

VKuser1708951
Как приятно читать о таких Людях!
И как неприятно о других нелюдях убивающих животных ради забавы.
bebop
бывают и хорошие новости, а то кругом одни живодеры
hyperborean
пример замечательных людей. доброго им здоровья
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