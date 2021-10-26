Олимпиец в Якутии вытащил из-подо льда косулю и сделал ей массаж

Двое жителей Якутии во время рыбалки спасли косулю, провалившуюся под лед. Один из них — советский боксёр, чемпион и призёр чемпионатов СССР, участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Анатолий Филиппов.
Как сообщает 26 октября Sakhapress со ссылкой на газету «Амма олоҕо», Филиппов и его зять рыбачили рядом со станцией юных натуралистов и заметили животное, барахтавшееся в ледяной воде. Более лёгкий по весу Анатолий соорудил аркан, по льду приблизился к косуле и вытянул её.
Рыбаки занесли животное в помещение станции и сделали ему массаж, чтобы согреть. Параллельно они вызвали инспектора по охране природы. Он отвез косулю к ветеринарам, и после оказания помощи её выпустили на волю.