Работник автомойки в Пушкине заявил ФСБ о намерении взорвать всё, если ему не выплатят зарплату

Полиции пришлось искать подвыпившего трудягу, который сыпал угрозами во время звонка в УФСБ. Мужчина оказался неопасным, однако он всё равно может стать фигурантом уголовного дела.
Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, накануне около одиннадцати вечера в дежурную часть главка полиции от коллег из УФСБ поступила информация о звонке интересного гражданина. Он жаловался силовикам на проблемы и на долги, заявил, что работал «по-чёрному» на автомойке в Пушкине. Пригрозил, что если ему не выплатят зарплату, он всё взорвет.
Место работы телефонного террориста на улице Павильон Урицкого было обследовано. Ничего не нашли. Владельца номера, с которого поступил звонок, задержали недалеко от собственного дома. 54-летний мужчина был доставлен в отдел и процессуально задержан. Пока на него оформили лишь протокол о мелком хулиганстве, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.