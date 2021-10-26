Работник автомойки в Пушкине заявил ФСБ о намерении взорвать всё, если ему не выплатят зарплату

Полиции пришлось искать подвыпившего трудягу, который сыпал угрозами во время звонка в УФСБ. Мужчина оказался неопасным, однако он всё равно может стать фигурантом уголовного дела.



Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, накануне около одиннадцати вечера в дежурную часть главка полиции от коллег из УФСБ поступила информация о звонке интересного гражданина. Он жаловался силовикам на проблемы и на долги, заявил, что работал «по-чёрному» на автомойке в Пушкине. Пригрозил, что если ему не выплатят зарплату, он всё взорвет.

