Единственного польского космонавта — Героя Советского Союза задержали за пьяное вождение

Первого и единственного польского космонавта, Героя Советского Союза Мирослава Гермашевского задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает польское радио ZET.



По информации издания, Volvo с Гермашевским за рулем привлекла внимание полиции тем, что ехала зигзагами. Согласно данным экспертизы, в его крови нашли 0,56 промилле алкоголя. После освидетельствования космонавта отпустили домой.



Мирославу Гермашевскому 80 лет, он военный летчик первого класса. Летал в космос на корабле «Союз-30» в 1978 году.

