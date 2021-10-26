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Единственного польского космонавта — Героя Советского Союза задержали за пьяное вождение

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Первого и единственного польского космонавта, Героя Советского Союза Мирослава Гермашевского задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает польское радио ZET.

По информации издания, Volvo с Гермашевским за рулем привлекла внимание полиции тем, что ехала зигзагами. Согласно данным экспертизы, в его крови нашли 0,56 промилле алкоголя. После освидетельствования космонавта отпустили домой.

Мирославу Гермашевскому 80 лет, он военный летчик первого класса. Летал в космос на корабле «Союз-30» в 1978 году.

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Комментарии (4)

265984735
Он, наверное, в своё время ещё с Лёней Бровастым выпивал.
t_andrei
Вестибулярка в 80 уже подводит, когда был молодой, не вилял бы после центрифуги
5344484
Тоже мне новость.
Словно он не человек, а терминатор.
Тем более в 80т.
Набузил, должен ответить по закону, а осуждения нет никакого. У дедули нервы, дедуля старенький. Понимаю.
Желаю его коллеге Пересильд и остальным поддержать дедушку.
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