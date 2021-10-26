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В ночном клубе Выборга меткий стрелок отправил троих к медикам

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В одном из ночных клубов Выборга молодой человек решил конфликт с оппонентами, достав травматический пистолет. Об этом 26 октября пишет 47news со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Около часа ночи 25 октября 19-летняя сотрудница клуба сообщила о стрельбе в полицию. На месте сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего местного жителя с травматическим пистолетом. По предварительной информации, у него возник конфликт с тремя молодыми людьми, которых он и обстрелял. Все они обратились за медицинской помощью, но после осмотра врача их отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В отношении стрелка составили протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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