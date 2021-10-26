А дома ждёт маленький сынишка. Молодой маме срочно требуется помощь

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Бибикова Марина, 33 года.

Первичная лёгочная гипертензия.

Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 279 000 руб.

Марине 33 года. Сейчас она ожидает трансплантации лёгких и сердца в институте имени Шумакова (Москва). Это её единственный шанс на жизнь. Но до пересадки нужно дожить, и для этого срочно нужны дорогостоящие лекарства.

До рождения сына Марина была абсолютно здорова и жизнь шла своим чередом. Но после родов молодая женщина стала терять сознание, синеть и задыхаться. Начались долгие обследования, а молодой маме становилось только хуже. Сатурация стала опускаться до 70 даже в покое. А простейшие физические действия, например чистка зубов и просто ходьба, приводили к тому, что лицо и руки Марины начинали синеть, а воздух приходилось глотать.



Причиной такого состояния стало редкое заболевание — первичная лёгочная гипертензия, при котором повышается давление в лёгочной артерии. При норме в 22 мм рт. ст. у Марины оно 160. Кровь потоком поступает в сердце, которое не успевает её перекачивать, начинает раздуваться (в прямом смысле) до полной остановки.

Спасти Марину может только пересадка. Сейчас она ожидает донорские органы. Это займёт время, в течение которого она должна ежедневно принимать препарат «Опсамит». Он понижает давление в лёгочной артерии, благодаря чему снижается риск внезапной смерти из-за перегрузки сердца и возможности его внезапной остановки.

Все необходимые документы для льготного обеспечения поданы, но получить лекарство Марина сможет не раньше января. До этого момента она должна покупать его сама. Стоимость курса 279 тысяч рублей, таких денег у молодой мамы нет.

Женщина обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа» — единственный в России, который системно оказывает помощь людям с лёгочной артериальной гипертензией. Фонд открыл сбор. На данный момент собрана только одна тысяча рублей.

