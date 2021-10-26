Видеокамеры в городах научатся распознавать ДТП и драки

«Мы разработали систему, которая позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов — человека и автомобиля, то есть ДТП с пешеходами и машинами. Эта технология сможет автоматически с городских камер определять факт падения человека и оповещать экстренные службы», — рассказал в интервью ТАСС 26 октября гендиректор компании — разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков. По его словам, система определяет с точностью от 80% до 95%, когда человек начинает бежать, курить, стоять, пить, говорить по телефону, ехать на велосипеде, драться.

В крупных российских городах в 2022 году может появиться умная система видеонаблюдения, распознающая действия людей. Сейчас она проходит тестирование. Система сможет отреагировать на ДТП, драку, курение и оповестить экстренные службы.

«Я могу в целом сказать, что заинтересованы крупные заказчики практически во всех отраслях: от городской безопасности до тех, кто занимается «умными городами», а также банки, магазины, промышленные предприятия, торговые центры, — отмечает Теленков. — <...> Система понимает, что человек сел в машину или вышел из нее, или машины столкнулись».



Компания также разработала технологию, позволяющую распознавать транспорт спецслужб, в том числе кареты Скорой помощи, чтобы пропускать их во дворы, оборудованные шлагбаумами. Кроме того, обезличенный сбор информации о перемещениях по городу обеспечит технология распознавания силуэтов,



«Я знаю, что ряд регионов планирует ее использовать в поликлиниках для подсчета посетителей и детекции очередей. Проблемы очередей стоят остро, но объективной статистики нет. Сейчас мы с несколькими регионами говорим об этом. Я надеюсь, что в следующем году можно будет говорить о конкретных проектах», — рассказал разработчик.

