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Прививочными сертификатами торговали в больнице в Приморье. Главврач уволен, ответственность грозит и покупателям

Приморских врачей поймали на продаже документов о вакцинации от ковида

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Главврач Шкотовской центральной районной больницы в Приморском крае уволен. В его учреждении выявили факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации от коронавируса людям, которые на самом деле прививку не делали.

Как сообщила 26 октября пресс-служба регионального правительства, масштабные проверки в Шкотовской ЦРБ провели министерство здравоохранения Приморского края и правоохранительные органы. «В ходе этих проверок выявлены факты мошенничества с прививочными сертификатами. Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий», — отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий проводился в рамках возбуждённого ранее уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов. Проверка продолжается. «Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса тридцати граждан», — отчитываются в краевом УМВД.

Статья 327 УК РФ предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на 2 года. Санкции могут быть применены не только к должностным лицам, но и к гражданам, приобретающим поддельные сертификаты.

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Комментарии (22)

angel of death
торговали - это как? "налетай, торопись, покупай живопись..." - так что ли? =)
Константа
То бишь невколотые вакциины оне просто в канализацию спускают? Надо стоимость утилизированных вакцин взыскивать с горе-врачей в многократных размерах, авось другим неповадно будет и ковидные надбавки виновным отменить. Не? :)
SERGEY111
Увадаемая Фонтанка ! А куда делась вчерашняя вечерняя заметка о спиче Смольного что людей с отрицательным ПЦР т е здоровых людей не будут никуда пускать и во все ограничивать ? Команда сверху ? Прозрение ? Очкалдэ ? Если Смольный с рпн привели ложные сведения для населения то опубликуйте опровержение ну как в цивилизованных СМИ .
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