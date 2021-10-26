Прививочными сертификатами торговали в больнице в Приморье. Главврач уволен, ответственность грозит и покупателям

Главврач Шкотовской центральной районной больницы в Приморском крае уволен. В его учреждении выявили факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации от коронавируса людям, которые на самом деле прививку не делали.
Как сообщила 26 октября пресс-служба регионального правительства, масштабные проверки в Шкотовской ЦРБ провели министерство здравоохранения Приморского края и правоохранительные органы. «В ходе этих проверок выявлены факты мошенничества с прививочными сертификатами. Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий», — отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.
Комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий проводился в рамках возбуждённого ранее уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов. Проверка продолжается. «Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса тридцати граждан», — отчитываются в краевом УМВД.
Статья 327 УК РФ предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на 2 года. Санкции могут быть применены не только к должностным лицам, но и к гражданам, приобретающим поддельные сертификаты.