Прививочными сертификатами торговали в больнице в Приморье. Главврач уволен, ответственность грозит и покупателям

Главврач Шкотовской центральной районной больницы в Приморском крае уволен. В его учреждении выявили факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации от коронавируса людям, которые на самом деле прививку не делали.

Как сообщила 26 октября пресс-служба регионального правительства, масштабные проверки в Шкотовской ЦРБ провели министерство здравоохранения Приморского края и правоохранительные органы. «В ходе этих проверок выявлены факты мошенничества с прививочными сертификатами. Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий», — отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

