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Из-за риска санкций чиновников переведут на суперприложение

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Минцифры объявило тендер почти на 500 миллионов рублей на разработку суперприложения для чиновников. Его цель — «повышение информационной безопасности и независимости от санкционных рисков».

Как пишет «Коммерсантъ» 26 октября, комплекс рассчитан на 100 тысяч новых автоматизированных рабочих мест (АРМ). В него войдут мессенджер, почта, облачное хранилище, видеоконференции и другие сервисы. Чиновники смогут устанавливать суперприложения на личные устройства и использовать в браузере.

Проблема в том, что большинство чиновников, по оценке экспертов, до сих пор пользуются продуктами Microsoft. Рабочий прототип суперприложения предполагается запустить в 2022 году в Минцифры, Пенсионном фонде, Минэкономразвития, Росстате и фельдъегерской службе.

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Комментарии (14)

ЧижПыж
Вряд ли это суперприложение будет популярным. Уж лучше быть под риском санкций, чем под колпаком у родимых захребетников.
/me
>> Чиновники смогут устанавливать суперприложения на личные устройства и использовать в браузере.

Устройства будут тоже российскими?
Sergik7
Не время всякой ерундой заниматься
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