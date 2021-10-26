Из-за риска санкций чиновников переведут на суперприложение

Минцифры объявило тендер почти на 500 миллионов рублей на разработку суперприложения для чиновников. Его цель — «повышение информационной безопасности и независимости от санкционных рисков».



Как пишет «Коммерсантъ» 26 октября, комплекс рассчитан на 100 тысяч новых автоматизированных рабочих мест (АРМ). В него войдут мессенджер, почта, облачное хранилище, видеоконференции и другие сервисы. Чиновники смогут устанавливать суперприложения на личные устройства и использовать в браузере.



Проблема в том, что большинство чиновников, по оценке экспертов, до сих пор пользуются продуктами Microsoft. Рабочий прототип суперприложения предполагается запустить в 2022 году в Минцифры, Пенсионном фонде, Минэкономразвития, Росстате и фельдъегерской службе.

