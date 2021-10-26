Неплохо для конца октября: в Петербурге довольно тепло и без ливней

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 октября ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный умеренный. Температура днём составит 6–8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня (паcмурно было 40 раз, облачно с прояснениями — 17 раз, ясно — ни разу), от 1 до 8 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 26 октября выдалось в 1968 году, минус 7 днём, а самое тёплое — в 1961 году, плюс 11, напоминает «Яндекс».
27 и 28 октября возможны также небольшие дожди, 5–7 градусов по ночам и 7–9 днём.