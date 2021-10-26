FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +9
70.13р81.74р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Неплохо для конца октября: в Петербурге довольно тепло и без ливней

В Петербурге плюс 6–8 градусов, возможны слабые осадки

Середина осени в Северной столице вполне типичная — пасмурно, небольшой плюс. В целом погода старается не сильно портить нам жизнь. Дожди посильнее оставляет на ночные часы, а воздух в ближайшие дни даже потеплеет на один градус.

1
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 октября ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный умеренный. Температура днём составит 6–8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня (паcмурно было 40 раз, облачно с прояснениями — 17 раз, ясно — ни разу), от 1 до 8 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 26 октября выдалось в 1968 году, минус 7 днём, а самое тёплое — в 1961 году, плюс 11, напоминает «Яндекс».

27 и 28 октября возможны также небольшие дожди, 5–7 градусов по ночам и 7–9 днём.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

07A
Отлично, прекрасная погода для вакцинации!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний