СКА разгромил действующего чемпиона. У новичка армейцев Лехтонена три очка

Победой петербургского хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против действующего обладателя Кубка Гагарина — омского «Авангарда». Встреча проходила в Балашихе 25 октября. СКА выиграл со счетом 5:1.
Голы у армейцев забили Микко Лехтонен (22 минута — в большинстве), Марат Хуснутдинов (25 — в большинстве), Андрей Кузьменко (27, 59), Валентин Зыков (59). Отметим, что на счету новичка Лехтонена еще две результативные передачи.
Автором единственной шайбы у «Авангарда» стал Арсений Грицюк (4).
Благодаря этой победе СКА вернулся на первое место в Западной конференции. Следующий матч петербуржцы проведут 27 октября в Риге против местного «Динамо».