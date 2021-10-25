FT рассказало о «семи неврологических осложнениях» после вакцин Pfizer и AstraZeneca

«Семь неврологических осложнений» связали исследователи с вакцинами BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca. Об этом 25 октября пишет издание Financial Times.
Согласно изданию, речь идет об исследовании, в рамках которого принимались во внимание данные 32 миллионов вакцинированных взрослых в Англии.
Было установлено, что среди получивших первую прививку Oxford/AstraZeneca увеличивалось число случаев возникновения синдрома Гийена-Барре: плюс 38 человек к обычному показателю заболеваемости на 10 миллионов человек. Синдром представляет редкое состояние, при котором иммунная система поражает периферические нервы, что приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу.
Кроме того, в течение 28 дней после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer наблюдался повышенный риск геморрагического инсульта, или кровоизлияния в мозг (примерно плюс 60 случаев к обычному числу геморрагических инсультов на 10 миллионов человек), причем повышение риска было более значительным среди пациентов женского пола.
Риски возникновения всех семи неврологических осложнений, как пишет издание, выше среди людей, заразившихся коронавирусом, чем среди тех, кто от коронавируса привился.