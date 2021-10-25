FT рассказало о «семи неврологических осложнениях» после вакцин Pfizer и AstraZeneca

«Семь неврологических осложнений» связали исследователи с вакцинами BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca. Об этом 25 октября пишет издание Financial Times.



Согласно изданию, речь идет об исследовании, в рамках которого принимались во внимание данные 32 миллионов вакцинированных взрослых в Англии.



Было установлено, что среди получивших первую прививку Oxford/AstraZeneca увеличивалось число случаев возникновения синдрома Гийена-Барре: плюс 38 человек к обычному показателю заболеваемости на 10 миллионов человек. Синдром представляет редкое состояние, при котором иммунная система поражает периферические нервы, что приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу.

