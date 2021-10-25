На Большой Конюшенной BMW парализовала движение скорой помощи и туристического автобуса. Пассажиры такси в нетерпении заканчивали поездку

Вблизи дома 25 на Большой Конюшенной в Петербурге хозяин BMW минимум на полчаса оставил иномарку, загородив путь другим машинам. На звонки по номеру, оставленному под стеклом транспортного средства, никто не отвечал.

Как сообщил портал «Мегаполис» 25 октября, в колонне застрявших из-за чужой беспечности оказались карета скорой помощи, а также туристический автобус. Попавшие в затор пассажиры такси покидали автомобиль, растеряв остатки терпения.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По сведениям очевидца, компания мужчин пыталась вручную сдвинуть транспортное средство с места, однако к успеху это не привело.

