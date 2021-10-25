На Большой Конюшенной BMW парализовала движение скорой помощи и туристического автобуса. Пассажиры такси в нетерпении заканчивали поездку

Вблизи дома 25 на Большой Конюшенной в Петербурге хозяин BMW минимум на полчаса оставил иномарку, загородив путь другим машинам. На звонки по номеру, оставленному под стеклом транспортного средства, никто не отвечал.
Как сообщил портал «Мегаполис» 25 октября, в колонне застрявших из-за чужой беспечности оказались карета скорой помощи, а также туристический автобус. Попавшие в затор пассажиры такси покидали автомобиль, растеряв остатки терпения.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
По сведениям очевидца, компания мужчин пыталась вручную сдвинуть транспортное средство с места, однако к успеху это не привело.
Предположительно, водитель оставил машину и отправился в соседнее кафе. Претензии встретивших его на улице людей мужчина не понял, ведь он специально оставил свой номер телефона под стеклом. Как выяснилось позже, последние цифры были указаны неверно.
Виновник пробки начал осматривать свой автомобиль и обнаружил, что к иномарке «притерся» туристический автобус. Оба участника аварии решили не оформлять ДТП.
Недовольные водители набросились на него с требованиями освободить проезжую часть, мужчина повиновался.