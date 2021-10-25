Победа Бублика в петербургском дерби и другие результаты первого дня теннисного St. Petersburg Open 2021

В пользу Александра Бублика (№ 35 мирового рейтинга) завершился матч первого раунда теннисного турнира St. Petersburg Open 2021. Со счетом 6:3, 6:4 он обыграл Евгения Тюрнева (№ 307). Оба — уроженцы Санкт-Петербурга.
«Безусловно, это большие нервы — играть против того, с кем мы выросли вместе, начинали профессиональный тур вместе. Когда я смотрел жеребьевку, и Александр Иванович Медведев вышел и осталось пять человек, я сказал своей супруге: «Ну всё, тут без вариантов, придётся играть с Женей. Он ткнул именно в 23-й номер. Я тогда не был рад, поэтому мне было важно одержать победу сегодня», — сказал Александр Бублик в интервью на корте после матча.
За выход в четвертьфинал Бублику предстоит сразиться с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Другие результаты дня
Одиночный разряд:
Егор Герасимов (Белоруссия, № 105) — Раду Албот (Румыния, № 120) 7:6, 6:4;
Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, № 62) — Евгений Донской (Россия, № 149) 5:7, 6:3, 6:2;
Ян-Леннард Штруфф (Германия, № 50) — Джеймс Дакворт (Австралия, № 52) 7:6, 6:3;
Себастьян Корда (США, № 38) — Нино Сердарушич (Нидерланды, № 244) 7:6, 7:5;
Ёсихито Нисиока (Япония, № 78) — Миомир Кечманович (Сербия, № 71) 6:3, 4:6, 6:2;
Эмиль Руусувуори (Финляндия, № 73) — Дмитрий Попко (Казахстан, № 163) 7:6, 6:4.
Парный разряд:
Рохан Бопанна (Индия, № 42)/Денис Шаповалов (Канада, № 15) — Равен Класен (Южная Африка, № 22)/Бен Маклахлан (Япония, № 32) 7:5, 6:4.