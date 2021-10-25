Победа Бублика в петербургском дерби и другие результаты первого дня теннисного St. Petersburg Open 2021

В пользу Александра Бублика (№ 35 мирового рейтинга) завершился матч первого раунда теннисного турнира St. Petersburg Open 2021. Со счетом 6:3, 6:4 он обыграл Евгения Тюрнева (№ 307). Оба — уроженцы Санкт-Петербурга.



«Безусловно, это большие нервы — играть против того, с кем мы выросли вместе, начинали профессиональный тур вместе. Когда я смотрел жеребьевку, и Александр Иванович Медведев вышел и осталось пять человек, я сказал своей супруге: «Ну всё, тут без вариантов, придётся играть с Женей. Он ткнул именно в 23-й номер. Я тогда не был рад, поэтому мне было важно одержать победу сегодня», — сказал Александр Бублик в интервью на корте после матча.