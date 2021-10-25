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Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

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Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19. Соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией"», — гласит текст документа, опубликованного 25 октября.

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Уточняется, что сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформляться с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг не позднее 1 марта.

Документ вступает в силу 8 ноября.

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Комментарии (20)

angel of death
это чтобы удобнее было печатать на принтере? а QR код сразу не разместите? =))))
262224921
Чем бы дитя не тешилось...
Художники, дети Апполона...
Ref
Сначала код был внизу сертификата. Скачал на телефон. Потом переместили в правый верхний угол. Удалил старый скачал новый. Теперь код в верхнем левом углу... Снова удалять и скачивать новую версию? Может подождать когда его по центру впендюрят и побольше сделают? А то у меня два сертификата- привитого и переболевшего...
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