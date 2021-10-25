Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19. Соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией"», — гласит текст документа, опубликованного 25 октября.
Уточняется, что сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформляться с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг не позднее 1 марта.
Документ вступает в силу 8 ноября.