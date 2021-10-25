В Смольном объяснили, почему отрицательный ПЦР не может стать заменой QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации

В Петербурге людей с отрицательным ПЦР не будут пускать в рестораны, театры, чтобы защитить их от вакцинированных и переболевших. Об этом заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 25 октября заместитель главы комздрава Андрей Сарана.
По его словам, с одной стороны, нет уверенности, что человек, сдавший тест три дня назад, за это время не успел заболеть. «Нужно понимать, что срок годности 72 часа — очень зыбкий. Сегодня взяли, уверены, что нет ничего на момент забора, но если через 5–6 часов вы проехались в куче людей, которые болеют ковидом, и они на вас немножко почихали, то ПЦР, если его сделать уже в этот момент, не будет отрицательным», — сказал он.
Во-вторых, вакцинированные и переболевшие тоже могут быть переносчиками заболевания.
«Вы можете быть носителем вируса, но вы боретесь за счет антител, поствакцинальных или после перенесенного заболевания. Но вирусная нагрузка все равно может проявляться, если допустить туда человека с ПЦР, риск для него будет больше, чем у того человека, который хоть как-то защищен», — отметил Андрей Сарана.