В Смольном объяснили, почему отрицательный ПЦР не может стать заменой QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации

В Петербурге людей с отрицательным ПЦР не будут пускать в рестораны, театры, чтобы защитить их от вакцинированных и переболевших. Об этом заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 25 октября заместитель главы комздрава Андрей Сарана.



По его словам, с одной стороны, нет уверенности, что человек, сдавший тест три дня назад, за это время не успел заболеть. «Нужно понимать, что срок годности 72 часа — очень зыбкий. Сегодня взяли, уверены, что нет ничего на момент забора, но если через 5–6 часов вы проехались в куче людей, которые болеют ковидом, и они на вас немножко почихали, то ПЦР, если его сделать уже в этот момент, не будет отрицательным», — сказал он.

