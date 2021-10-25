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Петербургские чиновники проверили соблюдение ковид-ограничений в барах и ресторанах. Владельцам семи заведений грозит крупный штраф

В Петербурге рестораны и бары проверили на соблюдение коронавирусных ограничений

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Представители комитета по контролю за имуществом и Роспотребнадзора вместе с полицейскими прошлись по барам и ресторанам Петербурга. Инспекторы заглянули с проверкой в заведения, расположенные в пяти районах — в Невском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Красносельском.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 25 октября, нарушения нашли в семи точках. Ирландский паб на 2-й Советской улице и бар на улице Жуковского принимали гостей после двух ночи, а персонал не носил маски. СИЗы не обнаружили и у работников питейного заведения на улице Чекистов.

«В ресторане на Товарищеском проспекте и винном баре на Большой Пушкарской улице посетители курили кальяны. В двух караоке-барах на улице Чекистов и проспекте Славы помимо курения кальяна было зафиксировано отсутствие масок у персонала», — добавили в пресс-службе.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
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По информации «Фонтанки», остановлена работа SOFA&PAR на Товарищеском пр., Oblivion Lounge Bar на Большой Пушкарской, Караоке-бар Balagan на ул. Чекистов, бар TWIGA на проспекте Славы.

Сейчас в отношении владельцев заведений возбуждают административные производства. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Четыре заведения временно закрыли представители Роспотребнадзора.

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Комментарии (3)

Денеб
Что бы мы делали без чиновников? Жизнь бы остановилась.... И род человеческий пресёкся бы.....
Kezevo
Облавы начались
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