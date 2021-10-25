Петербургские чиновники проверили соблюдение ковид-ограничений в барах и ресторанах. Владельцам семи заведений грозит крупный штраф

Представители комитета по контролю за имуществом и Роспотребнадзора вместе с полицейскими прошлись по барам и ресторанам Петербурга. Инспекторы заглянули с проверкой в заведения, расположенные в пяти районах — в Невском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Красносельском.



Как сообщили в пресс-службе Смольного 25 октября, нарушения нашли в семи точках. Ирландский паб на 2-й Советской улице и бар на улице Жуковского принимали гостей после двух ночи, а персонал не носил маски. СИЗы не обнаружили и у работников питейного заведения на улице Чекистов.

