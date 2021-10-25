Петербургские чиновники проверили соблюдение ковид-ограничений в барах и ресторанах. Владельцам семи заведений грозит крупный штраф

Представители комитета по контролю за имуществом и Роспотребнадзора вместе с полицейскими прошлись по барам и ресторанам Петербурга. Инспекторы заглянули с проверкой в заведения, расположенные в пяти районах — в Невском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Красносельском.
Как сообщили в пресс-службе Смольного 25 октября, нарушения нашли в семи точках. Ирландский паб на 2-й Советской улице и бар на улице Жуковского принимали гостей после двух ночи, а персонал не носил маски. СИЗы не обнаружили и у работников питейного заведения на улице Чекистов.
«В ресторане на Товарищеском проспекте и винном баре на Большой Пушкарской улице посетители курили кальяны. В двух караоке-барах на улице Чекистов и проспекте Славы помимо курения кальяна было зафиксировано отсутствие масок у персонала», — добавили в пресс-службе.
По информации «Фонтанки», остановлена работа SOFA&PAR на Товарищеском пр., Oblivion Lounge Bar на Большой Пушкарской, Караоке-бар Balagan на ул. Чекистов, бар TWIGA на проспекте Славы.
Сейчас в отношении владельцев заведений возбуждают административные производства. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Четыре заведения временно закрыли представители Роспотребнадзора.