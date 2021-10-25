Суд арестовал учредителя и гендиректора завода после взрыва в пороховом цехе под Рязанью

Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО учредителя ООО «Разряд» Александра Егоршина и гендиректора компании Сергея Нистраткина после взрыва в пороховом цехе на заводе в Рязанской области. Об этом 25 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Они будут находиться под арестом до 22 декабря. Обоим отказали в ходатайстве об избрании меры, не связанной с заключением под стражу.



Егоршину и Нистраткину вменяют ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Эта статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

