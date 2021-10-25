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Инфекционист: Из-за «дельта»-штамма риск смерти от ковида вырос на 132 процента

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С появлением «дельта»-штамма COVID-19 значительно выросла вероятность госпитализации и смерти пациентов с коронавирусом. Об этом 25 октября в эфире телеканала «Россия 24» рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ НМИЦ ФПИ Владимир Чуланов.

Он отметил, что у «дельта»-штамма есть особые свойства: он распространяется быстрее, чем варианты, что циркулировали ранее, и имеет более высокую патогенность, то есть вызывает более тяжелые формы заболевания. «Риск госпитализации, например, возрастает на 108%, как показало одно из исследований, и риск летального исхода возрастает на 132%», — рассказал Чуланов.

Остановить распространение коронавируса и снизить риск появления новых опасных штаммов, по его словам, можно только формированием коллективного иммунитета — он должен составлять 80% взрослого населения. Чем больше в стране вакцинированных людей, тем меньше генетическое разнообразие циркулирующих штаммов вируса, а значит, меньше и риск появления новых его разновидностей, говорит специалист.

За последние сутки в России зарегистрировано 1 069 смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии вирус унес в России жизни 231 669 человек. В Петербурге от него скончались 23 430 человек.

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Комментарии (5)

264728881
Вообще ни разу не иммунолог, доктор или кто то из профильной профессии и, возможно, мой вопрос идиотский, но разьве формирование иммунитета на конкретный вирус не стимулирует его мутацию для преодоления этого сформированного иммунитета? Типа так не получается-изменюсь и пролезу иначе?
Mimic
"тем меньше генетическое разнообразие циркулирующих штаммов вируса, а значит и риск появления новых его разновидностей"

- а этот вирус размножается половым путем или в чем дело?
муматор
146! Должно быть 146%, эта цифра им знакома.
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