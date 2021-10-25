Инфекционист: Из-за «дельта»-штамма риск смерти от ковида вырос на 132 процента

С появлением «дельта»-штамма COVID-19 значительно выросла вероятность госпитализации и смерти пациентов с коронавирусом. Об этом 25 октября в эфире телеканала «Россия 24» рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ НМИЦ ФПИ Владимир Чуланов.
Он отметил, что у «дельта»-штамма есть особые свойства: он распространяется быстрее, чем варианты, что циркулировали ранее, и имеет более высокую патогенность, то есть вызывает более тяжелые формы заболевания. «Риск госпитализации, например, возрастает на 108%, как показало одно из исследований, и риск летального исхода возрастает на 132%», — рассказал Чуланов.
Остановить распространение коронавируса и снизить риск появления новых опасных штаммов, по его словам, можно только формированием коллективного иммунитета — он должен составлять 80% взрослого населения. Чем больше в стране вакцинированных людей, тем меньше генетическое разнообразие циркулирующих штаммов вируса, а значит, меньше и риск появления новых его разновидностей, говорит специалист.
За последние сутки в России зарегистрировано 1 069 смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии вирус унес в России жизни 231 669 человек. В Петербурге от него скончались 23 430 человек.