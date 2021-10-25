Инфекционист: Из-за «дельта»-штамма риск смерти от ковида вырос на 132 процента

С появлением «дельта»-штамма COVID-19 значительно выросла вероятность госпитализации и смерти пациентов с коронавирусом. Об этом 25 октября в эфире телеканала «Россия 24» рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ НМИЦ ФПИ Владимир Чуланов.



Он отметил, что у «дельта»-штамма есть особые свойства: он распространяется быстрее, чем варианты, что циркулировали ранее, и имеет более высокую патогенность, то есть вызывает более тяжелые формы заболевания. «Риск госпитализации, например, возрастает на 108%, как показало одно из исследований, и риск летального исхода возрастает на 132%», — рассказал Чуланов.