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У станции метро «Автово» поймали квартет охотников за металлом с битой, кувалдой и пистолетом

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Тридцать килограммов краденого кабеля изъяли в Кировском районе Петербурга. Предполагаемых похитителей пришлось разоружать.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, группа из четырёх человек привлекла внимание росгвардейцев на улице Морской Пехоты около половины четвёртого утра 25 октября. В предрассветные часы компания занималась погрузкой кабеля в «Фольксваген Гольф» и «семёрку», интерес патрульных заставил занервничать.

«Заметив патрульный автомобиль, они попытались скрыться, но были задержаны нарядом вневедомственной охраны по подозрению в совершении кражи. На место выезжала следственно-оперативная группа», — уточнили в УВО.

Из багажника одного из автомобилей достали около 30 килограммов медных проводов. Также у задержанных нашлись газовый баллончик, пневматический пистолет, бита и кувалда.

Выяснять, где именно четвёрка насобирала металл, будут сотрудники 64-го отдела полиции.

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