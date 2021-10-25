У станции метро «Автово» поймали квартет охотников за металлом с битой, кувалдой и пистолетом

Тридцать килограммов краденого кабеля изъяли в Кировском районе Петербурга. Предполагаемых похитителей пришлось разоружать.



Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, группа из четырёх человек привлекла внимание росгвардейцев на улице Морской Пехоты около половины четвёртого утра 25 октября. В предрассветные часы компания занималась погрузкой кабеля в «Фольксваген Гольф» и «семёрку», интерес патрульных заставил занервничать.



«Заметив патрульный автомобиль, они попытались скрыться, но были задержаны нарядом вневедомственной охраны по подозрению в совершении кражи. На место выезжала следственно-оперативная группа», — уточнили в УВО.

