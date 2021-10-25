У станции метро «Автово» поймали квартет охотников за металлом с битой, кувалдой и пистолетом

Тридцать килограммов краденого кабеля изъяли в Кировском районе Петербурга. Предполагаемых похитителей пришлось разоружать.
Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, группа из четырёх человек привлекла внимание росгвардейцев на улице Морской Пехоты около половины четвёртого утра 25 октября. В предрассветные часы компания занималась погрузкой кабеля в «Фольксваген Гольф» и «семёрку», интерес патрульных заставил занервничать.
«Заметив патрульный автомобиль, они попытались скрыться, но были задержаны нарядом вневедомственной охраны по подозрению в совершении кражи. На место выезжала следственно-оперативная группа», — уточнили в УВО.
Из багажника одного из автомобилей достали около 30 килограммов медных проводов. Также у задержанных нашлись газовый баллончик, пневматический пистолет, бита и кувалда.
Выяснять, где именно четвёрка насобирала металл, будут сотрудники 64-го отдела полиции.