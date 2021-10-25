Суд в Петербурге обязал коммунальщиков восстановить сбитый горельеф на доме Орлова

Арбитражный суд Петербурга дал ЖКС №2 Адмиралтейского района два года на то, чтобы восстановить горельеф на фасаде дома Орлова на Вознесенском проспекте. Об этом 25 октября сообщает городской комитет по охране памятников.



Летом 2021 года комитет в ходе проверки установил, что с фасада дома №18 по Вознесенскому проспекту без разрешения КГИОП снесли часть лепного декора, в том числе повредили полуфигуры женщин.