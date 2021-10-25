Суд в Петербурге обязал коммунальщиков восстановить сбитый горельеф на доме Орлова

Арбитражный суд Петербурга дал ЖКС №2 Адмиралтейского района два года на то, чтобы восстановить горельеф на фасаде дома Орлова на Вознесенском проспекте. Об этом 25 октября сообщает городской комитет по охране памятников.
Летом 2021 года комитет в ходе проверки установил, что с фасада дома №18 по Вознесенскому проспекту без разрешения КГИОП снесли часть лепного декора, в том числе повредили полуфигуры женщин.
Комитет направил предостережение управляющей компании, а затем составил административный протокол, по которому в сентябре Октябрьский районный суд оштрафовал ЖКС №2 Адмиралтейского района на 100 тысяч рублей.
Также КГИОП обратился в арбитраж с требованием обязать компанию восстановить декор, который является предметом охраны здания — регионального памятника, и суд удовлетворил иск. ЖКС дали 24 месяца с момента вступления решения в силу на то, чтобы провести работы.