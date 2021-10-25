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Суд в Петербурге обязал коммунальщиков восстановить сбитый горельеф на доме Орлова

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Арбитражный суд Петербурга дал ЖКС №2 Адмиралтейского района два года на то, чтобы восстановить горельеф на фасаде дома Орлова на Вознесенском проспекте. Об этом 25 октября сообщает городской комитет по охране памятников.

Летом 2021 года комитет в ходе проверки установил, что с фасада дома №18 по Вознесенскому проспекту без разрешения КГИОП снесли часть лепного декора, в том числе повредили полуфигуры женщин.

Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
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Комитет направил предостережение управляющей компании, а затем составил административный протокол, по которому в сентябре Октябрьский районный суд оштрафовал ЖКС №2 Адмиралтейского района на 100 тысяч рублей.

Также КГИОП обратился в арбитраж с требованием обязать компанию восстановить декор, который является предметом охраны здания — регионального памятника, и суд удовлетворил иск. ЖКС дали 24 месяца с момента вступления решения в силу на то, чтобы провести работы.

Доходный дом Е. М. Орлова — представитель стиля модерн. Здание было построено в 1905–1907 годах. Проект начинал инженер Валериан Гусев, а заканчивал его коллега Карл Мейбом.

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Комментарии (1)

265984735
Егэшникам на заметку:
- № 2;
- № 18.
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