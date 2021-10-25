Участок ЗСД на севере засыпало песком: грузовик впечатался в автомобиль пожарных и опрокинулся

Об аварии, сказавшейся на скорости движения, ЗСД предупреждает автомобилистов 25 октября. Как уточняют, аварийный транспорт мешает проезду на северном участке при движении от Белоострова (трасса «Скандинавия») в сторону КАД-север.



По данным «Яндекса» на четыре часа после полудня — примерно через два часа после ДТП, — движение затруднено на протяжении двух километров.



Причину показывает портал «Мегаполис». По предварительным данным «Фонтанки», автоцистерна остановилась по техническим причинам, когда почти сразу сзади приехал тонар. В результате столкновения грузовик опрокинулся, высыпав весь груз.