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Участок ЗСД на севере засыпало песком: грузовик впечатался в автомобиль пожарных и опрокинулся

Дорожники прибирают за грузовиком, который не устоял после встречи с пожарной автоцистерной на северном участке Западного скоростного диаметра. Движение затруднено.

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Об аварии, сказавшейся на скорости движения, ЗСД предупреждает автомобилистов 25 октября. Как уточняют, аварийный транспорт мешает проезду на северном участке при движении от Белоострова (трасса «Скандинавия») в сторону КАД-север.

По данным «Яндекса» на четыре часа после полудня — примерно через два часа после ДТП, — движение затруднено на протяжении двух километров.

Причину показывает портал «Мегаполис». По предварительным данным «Фонтанки», автоцистерна остановилась по техническим причинам, когда почти сразу сзади приехал тонар. В результате столкновения грузовик опрокинулся, высыпав весь груз.

В компании «Магистраль Северной столицы» «Фонтанке» сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Участок огорожен, специалисты заканчивают уборку бархана с дороги.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Комментарии (5)

AlBerkut
Повезло, что в грузовик влетел этот 'песочный гонсчег', а не в легковушку... Тогда могло бы всё намного печальнее закончится 🤔
Безработный из Твери
здоровая красная цистерна подлезла в слепую зону. У профессионалов с 7 классами образования по-другому не бывает
мухомор
опять профи на перегруженном тонаре.
классика.
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