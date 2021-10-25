В ИЦАЭ дадут попробовать цвет на вкус

Лошади различают только четыре цвета, кошки — шесть, а мы, люди, — больше 10 млн цветов и оттенков. Кстати, и продукты мы во многом едим «глазами». 28 октября в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) посмотрим кино, поиграем и лекции послушаем. Бесплатно, 12+

Это формат «ИЦАЭ OPEN»: по четвергам Информационный центр работает как открытая площадка для любителей науки всех возрастов: мастер-классы, интеллектуальные и подвижные игры, лекции и ток-шоу. Всякий раз на новую тему. Сейчас — на тему «Цвет и вкус».

О том, как формируется цветовосприятие, что влияет на цветочувствительность рецепторов и как видит мир человек, у которого цветовосприятие нарушено? Об этом расскажет и научно-популярный фильм «Как мы видим цвета. Цветовое зрение в животном мире», и Айрат Аслямов, доцент Высшей школы дизайна и архитектуры Политеха Петра Великого.



Если почти 70% информации о мире мы получаем через зрение — насколько был бы вкусен эклер или шашлык, если бы мы их не видели? И как бы воспринимали вкус лимона, если б он был синего цвета? Студенты Высшей школы биотехнологий и пищевых технологий экспериментируют с продуктами, изучая связь вкусовых рецепторов и цветовосприятия. И рецепт каждого блюда исследуют не то что по составу, а даже на уровне молекул. Обещают особую дегустацию.



Встречаемся в 17:00 28 октября на Аэродромной ул., 4 (здание Технической академии Росатома), нужна регистрация. Подробности на сайте ИЦАЭ.

Александра Шеромова

