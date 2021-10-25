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«Как и в других западных странах». Финны стали хуже относиться к России, показал опрос

Опрос: Почти половина жителей Финляндии относятся к России негативно

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Жители Финляндии за последние несколько лет стали хуже относиться к России. При этом отношение к россиянам не изменилось, говорят результаты опроса Аналитического центра деловой жизни (EVA).

Социологи выяснили, что чуть больше трети финнов (34%) относятся к РФ положительно, а 45% — отрицательно. Кроме того, около 60% граждан Финляндии видят в России военную угрозу.

При этом в 2012 году положительно относились 63%, а негативно — 19%, пишет 25 октября Yle.

Руководитель отдела исследований EVA Илкки Хаависто отметил, что такая тенденция наблюдается и в других западных странах. По его словам, жители Финляндии пристально следят за событиями в России и за деятельностью страны на международной арене и остро реагируют на негативные явления. В частности, отрицательный эффект вызвали военные действия на Украине и в Сирии, а также ситуация с отравлением Алексея Навального.

Из опроса также следует, что чаще всего негативное отношение к РФ проявляется среди финской молодежи. Люди старше 65 лет относятся к России позитивнее остальных.

Однако к россиянам отношение у финнов практически не меняется с 2005 года. 50% опрошенных назвали граждан РФ приятными людьми, не согласны с этим 15%.

Опрос EVA был проведен в марте — апреле, участие в нем приняли более двух тысяч человек в возрасте 18–79 лет.

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Комментарии (5)

DEMOMON
Пропаганда делает своё дело.
Бабаха
России, мне кажется, очень интересно мнение финнов. Особенно в части военных мыслей. Прошлый опыт их научил, что мыслить - самое безопасное, а то опять что-нибудь отберут за борзоту.
Савва Морозов
ой, как же так, теперь ночь спать не буду, срочно звать ахеджакову.
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