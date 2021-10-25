«Как и в других западных странах». Финны стали хуже относиться к России, показал опрос

Жители Финляндии за последние несколько лет стали хуже относиться к России. При этом отношение к россиянам не изменилось, говорят результаты опроса Аналитического центра деловой жизни (EVA).



Социологи выяснили, что чуть больше трети финнов (34%) относятся к РФ положительно, а 45% — отрицательно. Кроме того, около 60% граждан Финляндии видят в России военную угрозу.



При этом в 2012 году положительно относились 63%, а негативно — 19%, пишет 25 октября Yle.



Руководитель отдела исследований EVA Илкки Хаависто отметил, что такая тенденция наблюдается и в других западных странах. По его словам, жители Финляндии пристально следят за событиями в России и за деятельностью страны на международной арене и остро реагируют на негативные явления. В частности, отрицательный эффект вызвали военные действия на Украине и в Сирии, а также ситуация с отравлением Алексея Навального.

