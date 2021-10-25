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«Не успеете испугаться». Рогозин рассказал о плюсах короткой схемы полета на «Союзе»

Рогозин назвал преимущества трехчасовой схемы полета на «Союзе»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о преимуществах короткой — трехчасовой — схемы полета на российском космическом корабле «Союз» к МКС. Об этом он сообщил 25 октября на пленарной сессии 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае.

«Если кто-то из вас готов полететь на российском корабле на МКС, обещаю, что даже не успеете испугаться», — отметил он (цитата по РИА Новости).

Обычно при таких полетах используют двухсуточную схему, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли, а также шестичасовую — четырехвитковую. По трехчасовой (двухвитковой) пока слетали несколько грузовых кораблей и три пилотируемых «Союза». В октябре прошлого года «Союз МС-17» установил рекорд: совершил полет за 3 часа 3 минуты.

Быстрые полеты позволяют космонавтам комфортнее добираться до МКС и пережить побочные эффекты от невесомости на большой станции, а не в маленьком корабле. Тошнота и укачивание начинаются у космонавтов обычно после 6–7-го витка, то есть через 9–10,5 часов.

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Комментарии (3)

Kit.
"Чик! И ты уже на небесах."
Савва Морозов
космический бомбила
angel of death
я готов не только полететь на МКС, но и провести там референдум =)))))
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