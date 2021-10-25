«Не успеете испугаться». Рогозин рассказал о плюсах короткой схемы полета на «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о преимуществах короткой — трехчасовой — схемы полета на российском космическом корабле «Союз» к МКС. Об этом он сообщил 25 октября на пленарной сессии 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае.



«Если кто-то из вас готов полететь на российском корабле на МКС, обещаю, что даже не успеете испугаться», — отметил он (цитата по РИА Новости).



Обычно при таких полетах используют двухсуточную схему, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли, а также шестичасовую — четырехвитковую. По трехчасовой (двухвитковой) пока слетали несколько грузовых кораблей и три пилотируемых «Союза». В октябре прошлого года «Союз МС-17» установил рекорд: совершил полет за 3 часа 3 минуты.

