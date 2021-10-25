Помогите маленькому Елисею обрести пальчики

Сейчас Елисею 3,5 года. Он растёт смышлёным и любознательным. Но дефект с каждым днём все больше сказывается на его жизни. Случай Елисея необычный — при почти полном отсутствии пальчиков сама кисть и подушка ладони полностью сохраняют все мышечные импульсы. Для полноценного и всестороннего развития мальчику необходим протез со сменными насадками и полноценный рабочий протез ладони, чтобы он не потерял мышечные навыки и смог выполнять движения пальцами, сжимать и разжимать кисть. Эти протезы также расширят спектр движений. И главное, в более старшем возрасте Елисей сможет использовать уже высокотехнологичный биоэлектрический протез.

Елисей появился на свет с одной недоразвитой ручкой — у него отсутствуют пальчики. Это стало неожиданностью для родителей. Но больше всего к этому оказался не готов отец малыша — он предложил оставить ребёнка в роддоме. Мама отказалась это сделать. В итоге семья распалась.

У Елисея есть направление на бесплатный рабочий протез от государства, по ОМС. Но из-за особенности культи медучреждения, которые могут изготовить его, отказываются это делать. Взамен предлагают лишь косметический. По сути, это пластмассовая перчатка, которая обездвижит кисть и лишит ребёнка возможности развивать моторику руки.



Приобрести индивидуальные протезы мама Елисея не в состоянии. Она в одиночку воспитывает двоих детей (у Елисея есть старший брат). Помощи ей ждать не от кого: сама она воспитывалась в детском доме, бывший муж и его родственники поддержку не оказывают. Устроиться на полноценную работу женщина тоже не может, поскольку присматривать за детьми некому.



Она обратилась в петербургский благотворительный фонд «Альта», который оказывает помощь взрослым и детям в приобретении высокотехнологичных протезов. Фонд открыл сбор.



Елисей надеется, что у него появятся протезы, с которыми он сможет не только поднимать и держать предметы, но и кататься на велосипеде, плавать в бассейне. А его мама надеется, что жизнь сына станет такой, какой и должна быть жизнь ребёнка.

