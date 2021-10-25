В Петербурге разыскивают девичий дуэт, обокравший «Пятёрочку». Добычей стал дамский набор на вечер

Двух посетительниц супермаркета на Петроградской стороне ищет полиция Петербурга. При подготовке девичника они отличились взыскательностью и преступной экономностью.
Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, денег недосчитались в кассе «Пятёрочки» на Малой Пушкарской улице, 20/4. Виновницами руководство считает двух девушек, которые приглядывались к ассортименту в субботу около двух часов дня. В их продуктовой корзине оказались три бутылки «женского» пива, грузинское красное полусладкое, пол-литра водки и три упаковки королевских креветок по 450 граммов каждая.
Ни морепродукты, ни алкоголь через кассу не провели. Администратор подсчитала, что магазин недополучил чуть менее 2 тысяч 50 рублей, и обратилась в полицию с просьбой привлечь прижимистых покупательниц к ответственности.