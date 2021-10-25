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В Петербурге разыскивают девичий дуэт, обокравший «Пятёрочку». Добычей стал дамский набор на вечер

Креветки и алкоголь украли из «Пятёрочки» в Петроградском районе Петербурга

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Двух посетительниц супермаркета на Петроградской стороне ищет полиция Петербурга. При подготовке девичника они отличились взыскательностью и преступной экономностью.

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, денег недосчитались в кассе «Пятёрочки» на Малой Пушкарской улице, 20/4. Виновницами руководство считает двух девушек, которые приглядывались к ассортименту в субботу около двух часов дня. В их продуктовой корзине оказались три бутылки «женского» пива, грузинское красное полусладкое, пол-литра водки и три упаковки королевских креветок по 450 граммов каждая.

Ни морепродукты, ни алкоголь через кассу не провели. Администратор подсчитала, что магазин недополучил чуть менее 2 тысяч 50 рублей, и обратилась в полицию с просьбой привлечь прижимистых покупательниц к ответственности.

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Комментарии (6)

MidNightWoodpecker
почте кражи века теперь наверняка вход в магазины будет по QRкоду
EugenPark
Так может выложили где-то. Тут нужно по камерам отслеживать, а если, товар исчез где-то в мертвой зоне, то доказать кражу будет проблематично.
Kilrathi
"Ни морепродукты, ни алкоголь через кассу не провели"
А по учету то товар "ушел"?
А то так пройдешь мимо автодилера, кинешь взгляд на новый люксовый, а тебе уже упущенную прибыль шьют.
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