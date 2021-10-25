Первое снежное ДТП под Петербургом. На занесённой дороге в кювет улетела маршрутка с пассажирами

Маршрутка уехала в кювет в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Одну пассажирку увезли в больницу.
Как пишет 47news, утром 25 октября на 10 километре трассы Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь маршрутный автобус вынесло в кювет, машина рухнула на бок. На место вызвали скорую. 52-летнюю пассажирку увезли с травмой головы в больницу, где ей оказали помощь, затем отправили долечиваться домой.
Маршрут обслуживает транспортная компания «Пальмира». По данным перевозчиков, авария случилась на занесённом участке дороги. В ГИБДД уточнили, что проезжая часть была обработана песком, на асфальте зафиксирован слой снега толщиной меньше сантиметра.