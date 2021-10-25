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Первое снежное ДТП под Петербургом. На занесённой дороге в кювет улетела маршрутка с пассажирами

На заснеженной дороге под Петербургом автобус с людьми вылетел на обочину

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Маршрутка уехала в кювет в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Одну пассажирку увезли в больницу.

Как пишет 47news, утром 25 октября на 10 километре трассы Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь маршрутный автобус вынесло в кювет, машина рухнула на бок. На место вызвали скорую. 52-летнюю пассажирку увезли с травмой головы в больницу, где ей оказали помощь, затем отправили долечиваться домой.

Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
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Маршрут обслуживает транспортная компания «Пальмира». По данным перевозчиков, авария случилась на занесённом участке дороги. В ГИБДД уточнили, что проезжая часть была обработана песком, на асфальте зафиксирован слой снега толщиной меньше сантиметра.

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Комментарии (1)

266064345
Джигиты обрадовались первому снегу, а то только на картинке. То ли ещё будет
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