Жизнь россиян глазами смерти станет сюжетом сериала, съемки уже начались

Главную роль — вестника потустороннего мира — сыграет Михаил Тарабукин, известный зрителям по роли повара Феди из сериала «Кухня». Он дает всем умирающим шанс исправить свои жизненные ошибки перед уходом. И, погружаясь в быт простых россиян, герой все чаще им сочувствует и в конце концов влюбляется.

«Кинокомпания братьев Андреасян» начала съемки сериала «Здравствуйте, я ваша смерть». Об этом 25 октября сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» . По замыслу авторов фильм покажет жизнь россиян глазами самой смерти.

«Мой персонаж — большой ребёнок, наделённый огромной силой и при этом не успевший «запачкаться» жизненным опытом. Когда я в первый раз читал сценарий, я ловил себя на мысли, что больше концентрируюсь не на своём персонаже, а на тех, за кем он приходит. На их историях, на размышлениях, воспользуются ли они своим шансом исправить ошибки перед уходом в мир иной. В нашем сериале много морали, но нет нудятины, она наполнена острым юмором, актуальными шутками, но лишена грязных дешёвых газлайтерских приёмчиков. Это — история про любовь к людям и про любовь к жизни», — рассказал актер.



Другие роли сыграют Роман Курцын, Владимир Сычев, Лиза Моряк, Оскар Кучера. Сценаристом и режиссером станет Леонид Марголин («Нагиев на карантине», «Женщины против мужчин», «Чемпионы»). Продюсерами проекта выступают братья-кинематографисты Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян.



Сериал «Здравствуйте, я ваша смерть» выйдет в 2022 году на стриминг-платформе.

