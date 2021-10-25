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Президент Финляндии встретится с Путиным в Кремле в конце недели

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Президент Финляндии Саули Ниинистё 29 октября приедет в Россию с рабочим визитом и встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщает 25 октября канцелярия финского лидера.

Официальные переговоры пройдут в Кремле. Согласно релизу, помимо двусторонних отношений государств, президенты обсудят региональные и международные вопросы.

В последний раз Ниинистё и Путин встречались 21 августа 2019 года, когда российский лидер приехал в Финляндию. О новой встрече президенты договорились 17 сентября в ходе телефонного разговора.

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Комментарии (3)

grannie
Явно не просто так поболтать едет. Прошлый опыт показывает, что это сейчас главный "переговорщик" условного "запада" с ВВП. Что-то явно важное перетирать будут.
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.... а у него есть куар-код ?)))
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