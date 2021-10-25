Президент Финляндии встретится с Путиным в Кремле в конце недели

Президент Финляндии Саули Ниинистё 29 октября приедет в Россию с рабочим визитом и встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщает 25 октября канцелярия финского лидера.
Официальные переговоры пройдут в Кремле. Согласно релизу, помимо двусторонних отношений государств, президенты обсудят региональные и международные вопросы.
В последний раз Ниинистё и Путин встречались 21 августа 2019 года, когда российский лидер приехал в Финляндию. О новой встрече президенты договорились 17 сентября в ходе телефонного разговора.