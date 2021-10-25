Женщина отсудила у астраханской больницы миллион рублей за смерть мужа, болевшего ковидом

Жительница Астрахани отсудила у районной больницы миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что ее муж умер там от коронавируса. Как сообщает 25 октября РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины Сергея Броницкого, в российской практике уже бывали такие случаи, но впервые сумма оказалась такой крупной.



По словам адвоката, 13 июня прошлого года мужчина обратился в больницу с жалобами на боль в груди и кашель. Ему прописали лечение от ОРВИ, через два дня взяли тест на коронавирус, а еще через три добавили к лечению «грудной сбор». 19 июня больного в тяжелом состоянии госпитализировали в инфекционное отделение, а 22 июня он умер.

