Женщина отсудила у астраханской больницы миллион рублей за смерть мужа, болевшего ковидом

Жительница Астрахани отсудила у районной больницы миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что ее муж умер там от коронавируса. Как сообщает 25 октября РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины Сергея Броницкого, в российской практике уже бывали такие случаи, но впервые сумма оказалась такой крупной.
По словам адвоката, 13 июня прошлого года мужчина обратился в больницу с жалобами на боль в груди и кашель. Ему прописали лечение от ОРВИ, через два дня взяли тест на коронавирус, а еще через три добавили к лечению «грудной сбор». 19 июня больного в тяжелом состоянии госпитализировали в инфекционное отделение, а 22 июня он умер.
«Экспертиза выявила нарушения на двух этапах: на догоспитальном этапе, когда ему вместо госпитализации был назначен «грудной сбор» и пациент поступил в больницу уже в тяжелом состоянии, и на этапе стационара — вместо того, чтобы его положить в реанимацию, его положили в отделение», — заявил Броницкий.
Также адвокат рассказал, что в больнице мужчине не замеряли уровень кислорода в крови, а еще назначили препарат, который был ему противопоказан.
После смерти горожанина возбудили уголовное дело, которое вскоре было прекращено. Его супруга обратилась в Ахтубинский райсуд с иском о компенсации в 3 миллиона рублей, но ей отказали. Адвокаты истицы подали апелляцию в Астраханский областной суд, который частично удовлетворил требования женщины.