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Женщина отсудила у астраханской больницы миллион рублей за смерть мужа, болевшего ковидом

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Жительница Астрахани отсудила у районной больницы миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что ее муж умер там от коронавируса. Как сообщает 25 октября РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины Сергея Броницкого, в российской практике уже бывали такие случаи, но впервые сумма оказалась такой крупной.

По словам адвоката, 13 июня прошлого года мужчина обратился в больницу с жалобами на боль в груди и кашель. Ему прописали лечение от ОРВИ, через два дня взяли тест на коронавирус, а еще через три добавили к лечению «грудной сбор». 19 июня больного в тяжелом состоянии госпитализировали в инфекционное отделение, а 22 июня он умер.

«Экспертиза выявила нарушения на двух этапах: на догоспитальном этапе, когда ему вместо госпитализации был назначен «грудной сбор» и пациент поступил в больницу уже в тяжелом состоянии, и на этапе стационара — вместо того, чтобы его положить в реанимацию, его положили в отделение», — заявил Броницкий.

Также адвокат рассказал, что в больнице мужчине не замеряли уровень кислорода в крови, а еще назначили препарат, который был ему противопоказан.

После смерти горожанина возбудили уголовное дело, которое вскоре было прекращено. Его супруга обратилась в Ахтубинский райсуд с иском о компенсации в 3 миллиона рублей, но ей отказали. Адвокаты истицы подали апелляцию в Астраханский областной суд, который частично удовлетворил требования женщины.

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Комментарии (4)

asvea
Вот и цена на гражданина РФ появилась.не дешево то?
Михаил Петров-Водкин
Какие в Астрахани дорогие мужья! А они всё в Питер оттуда прутся, где стока за мужа не дадут.
kоt-obormot
Странно что не подорожник назначили.
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