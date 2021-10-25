Тюменец добился опровержения Instagram-сторис бывшей жены. В России такого еще не бывало

Пара развелась в 2019 году по инициативе жены, «но развода для нее оказалось мало», и она стала выкладывать порочащие мужчину видео. В них она рассказывала, что бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры и отобрать машину, не платит алименты, да и раньше жил за ее счет, «не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад и не делил расходы на няню».



В суде тюменец рассказал, что сначала решил не реагировать на сторис, но потом на них стали обращать внимание друзья и родственники. Тогда он подал иск к бывшей жене с требованиями опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а еще выплатить ему 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

