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Тюменец добился опровержения Instagram-сторис бывшей жены. В России такого еще не бывало

Житель Тюмени выиграл дело о моральном вреде из-за сторис бывшей жены

Тюменец выиграл дело о моральном вреде из-за сторис бывшей жены в Instagram. Это прецедент в российской судебной практике, сообщает 25 октября объединенная пресс-служба региональных судов.

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Пара развелась в 2019 году по инициативе жены, «но развода для нее оказалось мало», и она стала выкладывать порочащие мужчину видео. В них она рассказывала, что бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры и отобрать машину, не платит алименты, да и раньше жил за ее счет, «не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад и не делил расходы на няню».

В суде тюменец рассказал, что сначала решил не реагировать на сторис, но потом на них стали обращать внимание друзья и родственники. Тогда он подал иск к бывшей жене с требованиями опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а еще выплатить ему 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Районный суд Тюмени не поддержал мужчину, и он обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей», — говорится в сообщении.

В итоге бывшую супругу истца обязали выложить в Instagram опровержение и не удалять в течение суток. Также она должна выплатить мужчине 5 тысяч рублей компенсации — на решение о сумме повлияло то, что сторис находятся в интернете недолго.

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Комментарии (1)

ProstoZloy
Не зря появилась поговорка: Хороший следователь одновременно с делом об изнасиловании открывает и дело о клевете. Хоть одно-то точно до суда дойдет.
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