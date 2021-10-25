FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Петербуржец спас школьника, на котором загорелась одежда. Мальчик пытался обжечь медные провода

В Девяткино загорелся школьник, собиравший медные провода

1
Печать

Школьники хотели подзаработать сбором медных проводов во Всеволожском районе Ленобласти. Процесс обжига добычи закончился госпитализацией.

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, накануне вечером компания школьников искала медные провода рядом с гаражным кооперативом «КАС-27» недалеко от метро «Девяткино». Найденное обдавали огнём. 11-летний мальчик неаккуратно воспользовался горючей жидкостью, пламя перекинулось на штаны.

Вспыхнувшего человека увидел прохожий. 34-летний петербуржец помог сбить пламя, а затем отвёз пострадавшего в травмпункт.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

мухомор
Ах-ха-ха-ха
Все же понимают, что слова "сбор", "искала", "найденное" и "прохожий" в данной статье лишние? :)
Всё ведь проще.
Преступная группа в составе 34-летннего петербуржца, и вовлечённого им в преступную деятельность несовершеннолетнего, занималась воровством электрического кабеля для сдачи в пункт приёма цветного лома. Из-за неаккуратного обращения с огнём во время обжига на несовершеннолетнем загорелась одежда. Взрослый доставил несовершеннолетнего подельника в медицинское учреждение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний