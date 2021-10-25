Петербуржец спас школьника, на котором загорелась одежда. Мальчик пытался обжечь медные провода

Школьники хотели подзаработать сбором медных проводов во Всеволожском районе Ленобласти. Процесс обжига добычи закончился госпитализацией.



Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, накануне вечером компания школьников искала медные провода рядом с гаражным кооперативом «КАС-27» недалеко от метро «Девяткино». Найденное обдавали огнём. 11-летний мальчик неаккуратно воспользовался горючей жидкостью, пламя перекинулось на штаны.

Вспыхнувшего человека увидел прохожий. 34-летний петербуржец помог сбить пламя, а затем отвёз пострадавшего в травмпункт.