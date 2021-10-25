Кирпич, монолит или нечто среднее? Как кирпично-монолитная технология стала самой популярной в Петербурге

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В петербургской агломерации сейчас из 246 ЖК в реализации — 87 кирпично-монолитные, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». В объеме строительства в квадратных метрах эти комплексы занимают половину рынка. Большинство масштабных проектов в Петербурге и пригородах возводятся по кирпично-монолитной технологии, которую чаще применяют в классах «масс-маркет» и «бизнес». В элитном классе наравне с кирпично-монолитной встречается и монолитная технология строительства.

В компании «Главстрой Санкт-Петербург» долю кирпично-монолитных домов на строительном рынке города оценивают еще выше — примерно в 70 % . На втором месте — панельные дома, а третью позицию занимает чистый кирпич, причем 10–12 лет назад данный вид домостроения занимал вторую позицию.



— Но уже тогда была заметна тенденция к уменьшению потребления кирпича за счет изменения методов строительства, — добавил Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург». — Значительной разницы в стоимости жилья в монолитно-кирпичном и кирпичном доме нет, хотя все же в кирпичном цена квадратного метра будет побольше. Но сегодня важным фактором для покупателей является не технология строительства, а в целом высокое качество продукта. Сюда относится и качество строительства, и надежность компании, а также стоимость квадратного метра и локация объекта.

— По нашим данным, около 75–80 % жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Ленобласти строится по монолитной технологии, — продолжил Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». — В эту категорию входят монолитно-кирпичные дома и объекты из газобетонных блоков. Доля панельных и монолитно-панельных новостроек составляет около 18–20 % , из кирпича строится менее 5 % . Панельные дома возводят в основном застройщики, входящие в крупные холдинги с домостроительными комбинатами, производящими панели. Это отчасти самоподдерживающийся бизнес.



По словам Орешко, монолитное домостроение более распространено в жилье классов «комфорт» и «бизнес», панель же чаще встречается в сегменте жилья массового спроса. Кирпич характерен для новостроек бизнес-класса и выше — он остается наиболее дорогим материалом для строительства в том числе потому, что предполагает ручную работу.

Есть свои плюсы

Специалисты-строители называют кирпично-монолитную технологию наиболее эффективной, качественной и надежной, поэтому она так и распространена на рынке, считает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

С одной стороны, там есть кирпич — натуральный строительный материал, который дает хорошую шумоизоляцию и работает как своеобразный климат-контроль: способен впитывать излишки влаги из воздуха и отдавать их в засушливую погоду. Таким образом, в квартире всегда поддерживается комфортная температура, а зимой кирпично-монолитные стены обеспечивают дополнительную морозостойкость. Кирпич дольше других материалов сохраняется в неизменном виде и не требует косметического ремонта.



— Конечно, кирпич — дорогой материал, а строительство кирпичного дома требует большого количества времени, — говорит Ольга Трошева. — Но сочетание кирпича с монолитным каркасом позволяет значительно увеличить темпы строительства при сохранении высокого качества.

Еще один важный плюс отметил Дмитрий Ефремов:

— Всем известно, что в Санкт-Петербурге слабый грунт, сложные, нестабильные геологические разломы. Для него монолитные конструкции оптимальны — будучи без швов, стыков и соединений, они наиболее устойчивы к землетрясениям и наводнениям. Кроме того, монолитный железобетон — это единственный строительный материал, который со временем набирает прочность. Монолитная технология позволяет строить дома свыше 25 этажей.

Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам объединения «Строительный трест», добавил, что кирпичные дома всегда будут актуальны и в архитектурном смысле. Цветовые вариации этого материала органично сочетаются с природными красками, при этом кирпичные фасады зданий могут не терять свой первоначальный вид на протяжении пятидесяти лет, что значительно повышает эксплуатационные характеристики.



— Те, кто знаком с преимуществами и функциональными качествами кирпича, знает, что покупает. Так как мы строим просторные квартиры — средняя площадь которых 60 кв. м, наша основная целевая аудитория — это семьи, которые стремятся к комфорту, — добавил он.

А в чем разница?

Кирпич-монолит и монолит во многом похожи, просто в первом случае монолитный каркас обкладывается кирпичом либо часть внутренних перегородок выполняется из кирпича.

— Основные плюсы монолитной технологии — возможность создать дом любой конфигурации, с любыми планировочными решениями и минимальным числом несущих стен, — говорит Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — Также монолитные дома дают равномерную усадку, что позволяет избежать трещин на фасадах и испорченного ремонта в квартире. В связи с этим именно монолитную технологию строительства чаще всего используют при возведении жилых комплексов высокого класса. Панель традиционно ассоциируется в России с недорогим жильем, хотя в последние годы эксплуатационные качества этого материала радикально улучшились.



Андрей Паньков отметил, что разница кирпичного и монолитного домостроения в нюансах, в частности в особенностях поставки материалов. В отличие от бетона, применяемого при монолитном строительстве, который привозят в миксере и просто заливают в нужную форму, кирпич нужно загрузить, привезти, выгрузить, где-то хранить, а потом еще поднять на определенный этаж.

— «Строительный трест» достиг эффективности по скорости строительства, и на сегодняшний день она не отличается от скорости возведения монолитной конструкции, — добавил он. — При этом, несмотря на сложность кирпичного домостроения и увеличение стоимости возведения объекта за счет дополнительных расходов на 5–10 % , наша компания изначально осознанно выбрала эту технологию из-за качеств кирпича — прочность, морозостойкость и влагопоглощение. Мы считаем, что при нашем климате этот материал обеспечивает максимально комфортный микроклимат внутри жилого помещения.

Выбирать по себе

Несмотря на традиционность этого материала для Северной столицы, его высокая стоимость и длительность цикла строительных работ приводит к постепенному вытеснению кирпича другими технологиями, рассказал Максим Орешко. Так, еще 10–12 лет назад доля кирпичного домостроения составляла 15 % . По словам Орешко, сейчас уже никто не делает кирпичные перегородки внутри квартир — слишком дорого. Вместо этого применяют газобетонные блоки, пазогребневые плиты, которые также выдерживают большие нагрузки. Но полностью исчезнуть с рынка многоэтажного строительства технология не может, поскольку пользуется стабильным спросом в сегменте дорогой недвижимости.



— Да, на рынке всегда будет доля покупателей, которые выберут дома из кирпича, — говорит Орешко. — Но для большинства клиентов не имеет значения, из какого материала построен дом, важно соблюдение нормативов и технологий строительства, отсутствие брака на всех этапах проекта — от проектирования до отделочных работ. Если застройщик выполнил все эти условия, то в жилом комплексе всегда будет тепло, комфортно и безопасно. Выбирая квартиру в новостройке того или иного класса, покупатель получает не только технологию строительства (кирпич или монолит, или панель), но и определенное количество квартир на этаже, уровень отделки, благоустройства инженерной оснащенности и другие обязательные и дополнительные элементы, которые обеспечивают комфорт проживания.

Как рассказал эксперт, сегодня решений по конструктиву домов довольно много, всё зависит от предпочтений конкретного девелопера. Например, «Ленстройтрест» использует панели, выполненные по финской технологии. Их преимущества: высокая геометрическая точность изделий, позволяющая варьировать размеры и варианты стыковки панелей, сниженные теплопотери и увеличенный срок эксплуатации поверхностей, отличные звукоизоляционные характеристики, неограниченные возможности для оформления (различные текстуры поверхности панелей, декоративный заполнитель и др.). Еще один их плюс — высокая скорость возведения и эстетика, и в Европе практически всё застроено крупнопанельными домами.

— Мы адаптируем и внедряем эти технологии в своих проектах «Янила», «Юттери» и «IQ Гатчина», — добавил он. — Учитывая эти плюсы, в последние годы мы полностью перешли на монолитное домостроение. Оно позволяет застройщику не зависеть от конкретного поставщика стройматериалов и дает больше свободы при проектировании.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»