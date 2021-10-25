В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

а знаете? можно положительно к этому отнестись. Если кто-то бахнул хх млрд на медикаменты и госпитализации, и сидит на брчке с порохом, каких освоить и отчитаться. То значит вот! Эти "заболевшие", да хоть их даже нет - позволяют отчистить эти денюшки, и поскорее закрыть вопрос, как ничего и не было)

Пожалуйста, нарисуйте побольше, чтобы уложиться в эту неделю) Купите себе машины дороже (чтобы их было меньше) и квартиры в элитном районе у "работы", чтобы не занимать дорогу попусту.

Пусть божки нашего мира насытятся и мы продолжем как-то жить, пока можно