FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 37 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом 25 октября сообщает оперативный штаб.

16
Печать

Это стало новым максимумом с начала пандемии. Предыдущий был зафиксирован 23 октября (37 678).

Лидером по новым заболевшим остается Москва, там их насчитали 7 778. Петербург на третьей строчке с 2 693 новыми инфицированными (3 297 днем ранее).

Всего по стране с начала пандемии заболело 8 279 573 человека, выздоровело 7 186 611.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

bestteacher.1c
В Методических рекомендациях МР 3.1.2.0118-17
"Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и острым
респираторным вирусным инфекциям по субъектам РФ" утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ
А.Ю. Поповой указаны (рассчитаны) для каждой недели, для каждого
региона РФ средние числа заболевших и число заболевших, после
достижения которого объявляется эпидемия.
В Санкт-Петербурге на 43 недели эти числа следующий (на 10000 населения):
Среднее число заболевших 68,9, толерантый предел 86,9. Примем население СПб
равным 5500000. Получаем на этой неделе в день нормальное числом
заболевших 5500000/10000*68,9/7=5413 чел, а эпидемический
порог 5500000/10000*88,2/7=6827 чел.
Ковидобесами заявлено число заболевших 2693. Это меньше в 2 раза, чем нормальное число заболевших в день на этой неделе и в 2.5 раза меньше уровня эпидемии.
Нет эпидемии, а есть развал здравоохранения.
265056402
а знаете? можно положительно к этому отнестись. Если кто-то бахнул хх млрд на медикаменты и госпитализации, и сидит на брчке с порохом, каких освоить и отчитаться. То значит вот! Эти "заболевшие", да хоть их даже нет - позволяют отчистить эти денюшки, и поскорее закрыть вопрос, как ничего и не было)
Пожалуйста, нарисуйте побольше, чтобы уложиться в эту неделю) Купите себе машины дороже (чтобы их было меньше) и квартиры в элитном районе у "работы", чтобы не занимать дорогу попусту.
Пусть божки нашего мира насытятся и мы продолжем как-то жить, пока можно
didim
Количество заболевших большое, но сопоставимое с другими странами. А вот смертность очень большая или, по крайней мере, значительно больше, чем в других странах. Это, очевидно, говорит о
- качестве предоставляемых медицинских услуг
- возможно, о качестве вакцины
- о неудовлетворительном качестве администрирования в условиях пандемии.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний