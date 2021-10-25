Это стало новым максимумом с начала пандемии. Предыдущий был зафиксирован 23 октября (
Лидером по новым заболевшим остается Москва, там их насчитали
Всего по стране с начала пандемии заболело
В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено
Это стало новым максимумом с начала пандемии. Предыдущий был зафиксирован 23 октября (
Лидером по новым заболевшим остается Москва, там их насчитали
Всего по стране с начала пандемии заболело
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