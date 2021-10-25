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У клуба SinCity в Петербурге мужчине проломили голову

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Мужчину с тяжёлыми травмами госпитализировали от ночного клуба в Невском районе Петербурга. Рассказать о том, кто испортил ему субботний отдых, он пока не в состоянии.

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, накануне около четырёх часов утра человека без сознания заметили рядом с клубом SinCity на улице Чудновского, 10, и вызвали экстренные службы. Приехавшая на место бригада скорой увезла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой.

У мужчины зафиксировали обширную рану на затылке, не остался незамеченным и запах алкоголя.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Тяжесть состояния пока не позволила опросить пострадавшего, но полицейские уже установили, что в больнице оказался 30-летний официально безработный житель Янино.

© Фонтанка.Ру

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