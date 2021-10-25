У клуба SinCity в Петербурге мужчине проломили голову

Мужчину с тяжёлыми травмами госпитализировали от ночного клуба в Невском районе Петербурга. Рассказать о том, кто испортил ему субботний отдых, он пока не в состоянии.



Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, накануне около четырёх часов утра человека без сознания заметили рядом с клубом SinCity на улице Чудновского, 10, и вызвали экстренные службы. Приехавшая на место бригада скорой увезла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой.

У мужчины зафиксировали обширную рану на затылке, не остался незамеченным и запах алкоголя.