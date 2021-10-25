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В Петербурге снова небольшое потепление и дожди

После солнечного воскресенья петербуржцам вновь обещают небольшое потепление и осадки. Погода в очередной раз меняет свой вектор из-за нового циклона.

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По прогнозам синоптиков Северо-Западного УГМС, в понедельник, 25 октября, в Петербурге ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, а утром и днём — дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, со скоростью 5–7 метров секунду.

Температура воздуха в ночные часы опускалась сегодня до минус 2 градусов, в течение дня потеплеет до +6… +8. На дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 84%.

Ранее синоптики предупреждали, что в начале недели новый циклон принесет тепло и дожди.

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