В Петербурге снова небольшое потепление и дожди

По прогнозам синоптиков Северо-Западного УГМС, в понедельник, 25 октября, в Петербурге ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, а утром и днём — дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, со скоростью 5–7 метров секунду.



Температура воздуха в ночные часы опускалась сегодня до минус 2 градусов, в течение дня потеплеет до +6… +8 . На дорогах местами будет сохраняться гололедица.



Атмосферное давление будет понижаться и составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 84%.

