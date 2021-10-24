В Купчино затопило целый двор, воды по щиколотку

Жители улицы Белградской во Фрунзенском районе Петербурга сообщают в соцсетях, что их дом №28/3 окружён водой. Видео затопленного двора появилось в соцсетях вечером 24 октября.
На кадрах виден внушительный разлив. Автор отмечает, что воды примерно по щиколотку.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Там подтвердили факт вытекания, которое произошло на трубе диаметром 200 мм. По заявке выехала бригада специалистов, в данный момент они оказывают помощь в отводе и откачке воды.
Три жилых дома и торговый центр переведены на систему временного водоснабжения до устранения дефекта.