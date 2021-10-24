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В Купчино затопило целый двор, воды по щиколотку

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Жители улицы Белградской во Фрунзенском районе Петербурга сообщают в соцсетях, что их дом №28/3 окружён водой. Видео затопленного двора появилось в соцсетях вечером 24 октября.

На кадрах виден внушительный разлив. Автор отмечает, что воды примерно по щиколотку.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Там подтвердили факт вытекания, которое произошло на трубе диаметром 200 мм. По заявке выехала бригада специалистов, в данный момент они оказывают помощь в отводе и откачке воды.

Три жилых дома и торговый центр переведены на систему временного водоснабжения до устранения дефекта.

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