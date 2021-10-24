Явка на президентских выборах в Узбекистане составила более 80%

В Узбекистане, где сегодня проходят выборы президента, явка к закрытию участков (18:00 мск) составила 80,8%. Об этом 24 октября пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.



«Проголосовали 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей», — сказал он во время пресс-конференции.

Всего в списках избирателей числится около 20 млн человек, которые могли проголосовать на 9,9 тыс. участках.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева, который выдвигается от Либерально-демократической партии Узбекистана. На прошлых президентских выборах 2016 года он также выдвигался от этой партии и победил с большим отрывом от остальных кандидатов.