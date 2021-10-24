«Зенит» громит «Спартак» после первого тайма

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм матча 12-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Встреча проходит 24 октября на «Газпром Арене».
Бразилия делает красиво – посмотри, какой сочный удар от Клаудиньо 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2021
Так случилось 2:0, которое быстро перетекло в 3:0. Не такого в «Спартаке» ждали от выезда в Санкт-Петербург 😱 pic.twitter.com/3At8jTHgWg
Петербуржцы после 45 минут игры побеждают со счетом 3:0. Голы забили Сердар Азмун (20 и 36 минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45).
Напомним, что после 11 туров «Зенит» занимал первое место, а «Спартак» — седьмое.