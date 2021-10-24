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«Зенит» громит «Спартак» после первого тайма

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Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм матча 12-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Встреча проходит 24 октября на «Газпром Арене».

Петербуржцы после 45 минут игры побеждают со счетом 3:0. Голы забили Сердар Азмун (20 и 36 минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45).

Напомним, что после 11 туров «Зенит» занимал первое место, а «Спартак» — седьмое.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

265984735
И это ещё Артём не вышел на поле!
Свободу Лёхе!
Автор считает, что 4-ый гол был забит из "вне игры"..)
ДЮрьевич
Дёшево и сердито - с зп их также разводят
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