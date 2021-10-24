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Российские пограничники поймали мэра из Литвы и его товарищей

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Сотрудники погранохраны России в Куршском заливе Балтийского моря задержали нарушивших границу мэра Клайпедского района и двух его знакомых. Об этом 24 октября сообщает национальное радио LRT.

«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», — сказала в прямом эфире представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

По данным Литвы, один из задержанных — мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Рыбалка — его страсть.

Представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис полагает, что их граждане заплыли в российские воды случайно. Он отметил, что такие инциденты происходят несколько раз в год и заканчивается это, как правило, административной ответственностью.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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