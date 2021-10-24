Российские пограничники поймали мэра из Литвы и его товарищей

Сотрудники погранохраны России в Куршском заливе Балтийского моря задержали нарушивших границу мэра Клайпедского района и двух его знакомых. Об этом 24 октября сообщает национальное радио LRT.



«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», — сказала в прямом эфире представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

По данным Литвы, один из задержанных — мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Рыбалка — его страсть.