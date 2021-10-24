Гимнастка Мельникова лишилась золота после протеста команды Японии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова лишилась золота на чемпионате мира в Японии после пересмотра результатов вольных упражнений. Об этом 24 октября сообщает ТАСС.



Изначально по решению судей победительницей была Мельникова, а японка Маи Мураками оказалась на втором месте. Ее команда подала протест, который удовлетворили, за что спортсменка получила еще 0,100 балла.

В утвержденном результате у Мураками оказалось 14,066 балла, а у россиянки — только 14,000. Третье место заняла Лин Вон из США.