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Гимнастка Мельникова лишилась золота после протеста команды Японии

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова лишилась золота на чемпионате мира в Японии после пересмотра результатов вольных упражнений. Об этом 24 октября сообщает ТАСС.

Изначально по решению судей победительницей была Мельникова, а японка Маи Мураками оказалась на втором месте. Ее команда подала протест, который удовлетворили, за что спортсменка получила еще 0,100 балла.

В утвержденном результате у Мураками оказалось 14,066 балла, а у россиянки — только 14,000. Третье место заняла Лин Вон из США.

Как написала Мельникова на своей странице в Instagram, судьи не засчитали ей один поворот. «Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже озвучивать не буду. Это было ужасно», — заявила она.

Ранее на этом же чемпионате мира, который проходит в Японии, 21-летняя Мельникова стала чемпионкой в личном многоборье, а в опорном прыжке она получила бронзу.

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Комментарии (7)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный м.омент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
sakorol
А не будут брать — отключим газ! (С)
pagero999
нейтральные спортсмены должны не плакать. раз согласились играть по этим заранее проигрышным правила. - не нойте и не говорите, что даже не знали и подумать не могли...
и знали и могли но думали что пронесёт. Ан нет. впредь наука.
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