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В Московской области два человека погибли при крушении высокоплана

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Высокоплан «Аэропракт А-22» разбился в Московской области 24 октября. ЧП произошло около деревни Ватулино в Рузе, сообщает областное управление МЧС.

Пилот и пассажир высокоплана погибли. Причины катастрофы пока неизвестны. На месте работают специалисты.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области
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Площадь возгорания составила 5 кв. м, на земле разрушений нет. В ликвидации пожара задействованы 34 человека и 12 единиц техники.

СК на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

«Аэропракт А-22 «Летучая лисица»» — двухместный сверхлегкий летательный аппарат.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

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Комментарии (6)

SlawaPiter
Это преступление ! На 5 м2 всего 34 человека !!, и 12 единиц техники !!!
hal9000
И кстати вот идиотизм ведь ..изобретение такого парашюта принадлежит нашему соотечественнику и никто им не пользуется...тчк..
hal9000
Отказ движка скорее всего..у него скорость как у черепахи ошибка пилотирования даже теоретически невозможна...такие планеры надо компоновать парашютом на весь самолёт так как из него невыбратьсяв случае чп..
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