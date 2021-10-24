В Московской области два человека погибли при крушении высокоплана

Высокоплан «Аэропракт А-22» разбился в Московской области 24 октября. ЧП произошло около деревни Ватулино в Рузе, сообщает областное управление МЧС.
Пилот и пассажир высокоплана погибли. Причины катастрофы пока неизвестны. На месте работают специалисты.
Площадь возгорания составила 5 кв. м, на земле разрушений нет. В ликвидации пожара задействованы 34 человека и 12 единиц техники.
СК на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
«Аэропракт А-22 «Летучая лисица»» — двухместный сверхлегкий летательный аппарат.